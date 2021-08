Giovedì 5 Agosto 2021, 13:10

RIETI - Ancora un blackout in via Liberato di Benedetto a Rieti. Luci della pubblica illuminazione spenti e buio pesto nella via cittadina solitamente molto transitata anche nelle ore notturne non solo da autoveicoli ma anche da pedoni e avventori per via della presenza di locali di ristorazione, bar, aree verdi pubbliche e palestra. Una via dove l'assenza di illuminazione può risultare davvero molto pericolosa anche in considerazione dei frequenti incidenti stradali che hanno visto coinvolti dei pedoni anche nelle ore di luce.