IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Bisceglie

Arbitri

RIETI - Rieti e Bisceglie si giocano allo Scopigno tre punti fondamentali in chiave salvezza. Allo stadio, a fare da sfondo ai giocatori in campo uno striscione "Bentornato Presidente". Nonostante la notizia non sia ancora ufficiale i tifosi inneggiano già a Riccardo Curci.34'- Gara tutt'altro che divertente allo Scopigno. Manca la fiammata, si gioca a ritmo basso29'- Partita ancora senza sussulti allo Scopigno, si gioca a ritmo basso, un paio di cartellini gialli e poco altro20'- Ancora un giallo per il Bisceglie, stavolta all'indirizzo di Longo che ha smanacciato su Gondo. Sugli sviluppi del calcio di punizione Maistro pericoloso18'- Primo cartellino giallo della partita. Se lo prende Maestrelli del Bisceglie15'- Buona chance per il Rieti in ripartenza. Vasileiou prova la conclusione dal limite ma il suo destro è debole e si perde fuori10'- Il Bisceglie si appoggia alle giocate di un ottimo Starita, per il Rieti piuttosto attivi Vasileiou e Maistro5'- Avvio di gara con grande equilibrio allo Scopigno, ancora nessuna occasione degna di nota1'- Si comincia allo Scopigno. Primo pallone per il Bisceglie in completo bianco, classico completo amaranto con croce celeste per il Rieti di ChéuQualche sorpresa, se cosi possiamo dire, nella formazione del Rieti, perchè non ci sono ne Pepe ne Gigli, entrambi in panchina. In difesa confermati quindi Gallifuoco e Gualtieri, con Palma, Diarra e Konate a centrocampo. Maistro è titolare, insieme a lui Vasileiou a supporto di Gondo. Confermato il 4-4-2 del Bisceglie di mister Bruno.: Costa, Delli Carri, Gualtieri, Gallifuoco, Dabo, Konate, Diarra, Palma, Vasileiou, Maistro, Gondo. All. Chéu: Crispino, Bottalico, Markic, Onescu, Starita, Jakimovski, Maestrelli, Longo, Risolo, Scalzone, Giacomarro. All. Bruno: Acanforma di Castellammare di Stabia (Spataru-Votta)