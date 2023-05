Al Coriandolo scatta la Best League: per gli studenti 10 giorni di emozioni. Il programma della prima giornata

RIETI - Torna la Best League, il torneo studentesco più seguito in città e provincia. Tredicesima edizione quella che da oggi pomeriggio andrà in scena al Parco del Coriandolo in viale Fassini. Studenti delle scuole superiori pronti a sfidarsi nei campi di calcio a 5, basket 3vs3 e beach volley per difendere il nome della propria scuola.

Sono passate generazioni, dalla prima edizione di tredici anni fa. Torneo fermato solo dal Covid 19, più forte dei ragazzi che fino all’ultimo giorno di settembre 2020 hanno provato a far diventare il torneo un momento di ripartenza e di vita quotidiana.

La Best League insegna questo, a lavorare costantemente e in squadra per raggiungere il risultato finale prefissato. Al primo posto, il divertimento dei ragazzi che ogni giorno da fine maggio ai primi giorni di giugno, danno vita a partite spesso adrenaliniche. La finale di basket un appuntamento con pubblico delle grandi occasioni, come ogni anno, nel pieno rispetto della sportività e dell’agonismo.

Per i ragazzi Best League significa “divertimento”, per lo staff significa “lavoro”. Ragazzi di ogni età che quotidianamente lavorano in sinergia per regalare un evento mozzafiato, spesso al di sopra delle aspettative.

I responsabili delle edizioni passate seguono da lontano le nuove generazioni, magari consigliando i più piccoli sul lavoro da fare. Alcuni grazie alla “Best” hanno intrapreso carriere professionali, una competenza che si erano trovati all’interno del torneo per gioco, diventato un lavoro nel corso degli anni.

Una palestra di vita e non solo un torneo sportivo, con la programmazione capillare e l’attenzione e la prevenzione di ogni imprevisto, anche meteorologico conoscendo bene le condizione meteo di fine primavera a Rieti.

“Organizzare la Best League insegna molto e ti lascia un ricordo tatuato, difficile farne a meno anche se si inizia ad entra nel mondo degli adulti – affermano dall'organizzazione - Ogni anno è una riconferma di quel mondo bello, che ti ha lasciato qualcosa nella vita e non lo scorderai mai.

Il sacrificio nel completare un compito, magari con poche ore di riposo per preparare esami o interrogazioni e dare il massimo all’evento. Uno scambio continuo di generazioni, in cui chi è passato prima insegna a chi c’è adesso. Un passaggio di testimone scandito da un progetto ambizioso e carico di valori. La Best League è tornata, riconfermando e tramandando ancora alle nuove generazioni il senso di sacrificio per vivere al meglio la città”.

Il programma della prima giornata

Ore 18: Itis – Ragioneria (Calcio a 5), Scientifico – Artistico (Beach Volley) e Scientifico-Classico (Basket 3vs3).

Ore 19: Epn – Itis 2 (Calcio A5) Classico2 – Epn 2 (Beach VolleY) Euroscuola – Scientifico 2 (Basket).

Ore 20: Istituzione Formativa – Agraria (Calcio A5) Scientifico 2 – itis (Beach VolleY) Itis2 – Ragioneria (Basket).

Le disposizioni

Le partite ci saranno ogni ora fino alle 20, con musica di intrattenimento e tanto divertimento assicurato vicino ai campi di gioco. Ogni ritardo per condizioni climatiche avverse sarà comunicato sulle pagine social (Facebook e Instagram) della Best League.