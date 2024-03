Bdtronic Italy incontra gli studenti del Rosatelli

RIETI - Lo scorso 8 marzo Bdtronic Italy, impresa leader mondiale nella produzione di macchine per l’impregnazione ed altri sistemi industriali, ha incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Celestino Rosatelli” di Rieti per presentare l’azienda e soprattutto le principali opportunità lavorative. L’evento, che si colloca all’interno di un percorso di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, si è svolto presso l’Aula Magna dell’istituto in collaborazione con Federlazio Rieti ed ha coinvolto ragazze e ragazzi impegnati nel terzo e quarto anno dei percorsi di studio “Elettronica ed Elettrotecnica”, “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”.

All’iniziale presentazione aziendale affidata al Dott. Paolo Datore, Commercial Director, che ha illustrato la realtà Bdtronic, ha fatto seguito l’intervento dell’Ing. Adriano Moronti, Quality Manager, con l’illustrazione delle lavorazioni svolte nello stabilimento di Rieti ed in particolar modo dell’impregnazione dei motori elettrici.

Particolare attenzione è stata riservata allo scambio con gli studenti sulle tematiche delle certificazioni, della qualità, e dei controlli interni, attività tutte funzionali all’efficientamento dei motori elettrici e della sicurezza degli stessi.

«Gli alunni del Rosatelli si sono mostrati curiosi e partecipi su argomenti che potrebbero vederli impegnati nel prossimo futuro.

La Bdtronic Italy, d’altro canto, è interessata a conoscere il contesto sociale e culturale in cui si colloca, consapevole che da sempre la sinergia scuola-impresa rappresenta un’occasione di sviluppo per il territorio. Siamo rimasti positivamente colpiti dalla capacità dei ragazzi di sintetizzare i concetti che abbiamo cercato di trasmettere ed auspichiamo la prosecuzione di queste attività. Ringraziamo la Dirigente Scolastica, i professori ed i ragazzi per il tempo concessoci e la Federlazio Rieti, in particolare il Direttore Mauro Giovannelli e il Presidente Alberto Cavallari, per quanto fatto per rendere possibile questo evento” – dichiarano il Dr. Paolo Datore e l’Ing. Adriano Moronti.