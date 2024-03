Real Sebastiani: presentato il gm Tolomei, rinnovo per due stagioni a Johnson. «Obiettivo serie A»

RIETI - È stato presentato in conferenza stampa presso la pasticceria Napoleone il nuovo general manager del Real Sebastiani, Nicola Tolomei, che, come dallo stesso precisato, si occuperà dell'aspetto organizzativo e soprattutto del marketing sia a Rieti che fuori per reperire nuove risorse economiche e sponsor, oltre che delle iniziative promozionali per aumentare la base degli spettatori. Nessun ruolo previsto nell'area tecnica.

A fine conferenza la sorpresa, come preannunciata in apertura: la riconferma di Jazz Johnson per 2 stagioni con lo scopo: «Di portare il Real Sebastiani Rieti in serie A», come ha detto raggiante e soddisfatto il play-guardia statunitense