Real Sebastiani soffre ma torna al successo: Chiusi espugnata 68-71. Foto

RIETI - Real Sebastiani Rieti che soffre ma porta a casa due punti pesantissimi dalla trasferta di Chiusi nella settima giornata della fase a orologio di Serie A2. 68-71 il finale con un Jazz Johnson decisivo (31 punti). Ottimo anche Ancellotti.

Rieti blinda matematicamente il quarto posto assicurandosi il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff.

Primo quarto

Parte in quintetto Vittorio Nobile che torna in campo dopo l’infortunio rimediato il 12 novembre contro Cantù. Nei primi minuti la difesa reatina fa la differenza, mentre Raucci e Johson indicano la via in attacco per il primo parziale (2-10).

Chiusi trova risorse preziose dalla panchina con un Heinonen scatenato, ma Rieti resta al comando con Nobile e Spanghero (11-18). Ancellotti allo scadere replica a Heinonen: Real Sebastiani avanti 14-20 dopo dieci minuti.

Secondo quarto

Chiusi torna a contatto con la tripla di Dellosto e il libero di Heinonen convertito dopo il fallo tecnico di Ancellotti, ma Johnson replica immediatamente con il gioco da tre (18-23). Amarantocelesti in affanno nella metà campo offensiva e i toscani ne approfittano per effettuare il sorpasso con i liberi di Heinonen e Tilghman (24-23). Le difese sicuramente meglio degli attacchi (Chiusi 8 su 29 dal campo mentre Rieti tira con 1 su 12 da tre). Hogue e Sarto rispondono a Tilghman: all’intervallo lungo il punteggio è di 29-29.

Terzo quarto

Dopo l’antisportivo fischiato a Hogue e i liberi di Possamai, Rieti torna a innescare Johnson che con due triple (intervallate dal semigancio di Ancellotti) dà ossigeno agli ospiti (31-38). Ancellotti è prezioso sotto canestro (da highlight la stoppata su Tilghman): con Spanghero, Rieti tocca la doppia cifra di vantaggio, poi la tripla di Sarto costringe coach Bassi al time-out (35-49). Chiusi limita l’attacco reatino nel finale di quarto, ma riesce a segnare solo con la tripla di Bozzetto: si va all’ultimo periodo sul 38-49.

Quarto quarto

Italiano riporta Rieti sul più 12 con la tripla del 42-54. Momento di confusione ed è lo stesso Italiano a pagare la tassa con il tecnico poi convertito da Heinonen prima dei liberi di Visintin (47-54). Johnson prova a caricarsi sulle spalle un attacco reatino non brillantissimo ma Chiusi con le triple di Raffaelli e capitan Bozzetto torna a meno 4 (54-58). Visintin scappa in contropiede e vola a schiacciare per il meno 2 a tre minuti dalla fine (56-58). Heinonen dalla lunetta impatta sul 58-58 con Italiano fuori per cinque falli. Bozzetto segna dalla lunetta per il sorpasso ma Johnson replica subito ad un minuto e 40 secondi dal termine (59-60). È ancora Jazz Johnson a crearsi spazio e ad inventarsi il canestro del 59-62. La difesa risponde presente e Ancellotti lotta sotto canestro segnando il tap-in del 59-64 a 26 secondi dalla sirena finale. Dellosto segna subito la tripla del 62-64 e Chiusi manda in lunetta Spanghero: uno su due ma Hogue a rimbalzo è vitale e Johnson dalla lunetta firma il 62-67. Tripla di Raffaelli per il meno 2 a 9 secondi dalla fine (65-67). Johnson torna in lunetta ed è glaciale (65-69). Raffaelli trova un altro jolly (68-69) a due secondi dal termine. Spanghero subisce fallo e fa due su due. La preghiera di Dellosto non viene accolta: Rieti vince 68-71.

Tabellini

Chiusi – Real Sebastiani Rieti 68-71

Parziali: 14-20; 15-9; 9-20; 30-22

Quintetti

Chiusi: Thilghman, Stefanini, Dellosto, Jerkovic, Possamai

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Chiusi: Tilghman 5, Zani, Dellosto 8, Visintin 8, Chapelli, Stefanini, Bozzetto 7, Jerkovic, Raffaelli 12, Heinonen 17, Possamai 11. All. Bassi

Real Sebastiani Rieti: Sarto 7, Petrovic 2, Piccin, Hogue 4, Ancellotti 8, Johnson 31, Raucci 6, Poom, Italiano 4, Nobile 2, Spanghero 7. All. Rossi

Arbitri: Marco Vita di Ancona, Salvatore Nuara di Treviso e Yao Daniele Yang di Visagio (VR)