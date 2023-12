Il Real Sebastiani multato di 2.500 euro per le intemperanze dei tifosi nel finale della sfida contro Monferrato

RIETI - Altra pesante multa per il Real Sebastiani Rieti. Dopo la gara del 23 dicembre vinta contro Monferrato, arriva la sanzione del giudice sportivo che non è andato leggero con la società amarantoceleste: 2.500 euro di multa per offese ad arbitri e un tesserato ben individuato (Pepper) e per il nervosismo finale nato a ridosso della panchina ospite, con i direttori di gara che hanno sanzionato pugni sul plexiglas a protezione della panchina di Monferrato e lancio di sputi e di una monetina senza colpire. La situazione di nervosismo che si era venuta a creare prima dei liberi finali di Johnson aveva visto giocatori, staff e presidente Pietropaoli intervenire per placare gli animi tra la tribuna e i componenti della panchina ospite.

Nessuna sanzione per Monferrato.

Il provvedimento del giudice sportivo

«Real Sebastiani Rieti. Ammenda Euro 2.500,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato, per aver percosso con pugni il plexiglass a protezione della panchina avversaria, per lancio di oggetti (una monetina) e di sputi nei confronti dei tesserati avversari, senza colpire e per l’interruzione della gara per 5′ per l’intervento delle forze dell’ordine atto a sedare i comportamenti predetti».