Real Sebastiani sconfitto a Forlì 83-73 paga le disastrose percentuali da 3. Hogue super. Foto

RIETI - Real Sebastiani che non riesce a piazzare il colpaccio nella prima giornata della fase a orologio di Serie A2. La capolista del girone Rosso Forlì batte 83-73 gli amarantocelesti mantenendo l’imbattibilità casalinga.

Una bella gara diventata nervosa a metà terzo periodo con Xavier Johnson (americano di Forlì) espulso: subito dopo esce dalla gara anche Jazz Johnson per cinque falli (di cui un tecnico) e Forlì la ribalta. Nota dolente per Rieti le percentuali al tiro da tre (2 su 16). Non basta un Hogue da 23 punti e 9 rimbalzi. Domenica prossima al PalaSojourner arriva Rimini.

Primo quarto

Partenza a razzo di Forlì che sfrutta le basse percentuali dall’arco di Rieti in avvio di gara per portarsi sul 7-0 con Zilli e Pollone.

Gli amarantocelesti si appoggiano spesso su Hogue che sotto canestro lotta e conquista falli (14-8). Doppia cifra di vantaggio per Forlì grazie al talento di Allen che sfrutta una difesa non impeccabile dei reatini (18-8). Real Sebastiani che si rifà sotto con i tiri a cronometro fermo. Spanghero riporta i suoi sul meno 5 (21-16) prima della tripla di Tassone che chiude il primo quarto (24-16).

Secondo quarto

Break di Rieti in avvio di secondo periodo con la tripla di Spanghero e l’appoggio di Hogue che costringe coach Martino al time-out (24-21). Hogue continua ad essere un punto di riferimento sotto canestro (29-27) ma due palle perse consecutive permettono a Forlì di colpire in contropiede riportandosi sul più 7 (34-27). Dopo un time-out di Rossi arriva il break reatino che vale la parità, confezionato da trio Pizzin, Poom e Sarto (36-36). Tripla del giovane Munari dall’angolo, Piccin appoggia in contropiede: il primo tempo termina 41-38.

Terzo quarto

Primo vantaggio della gara per Rieti firmato dagli appoggi di Johnson e Spanghero (41-42). La gara diventa bella con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Xavier Johnson viene espulso direttamente dagli arbitri dopo proteste eccessive con i compagni che devono trattenerlo. Il clima alla UnieuroArena si scalda con Rieti avanti 49-52. Anche Rieti si ritrova immediatamente senza americano, con gli arbitri che perdono la situazione di mano con Jazz Johnson che deve uscire per un fallo (molto dubbio) e un successivo fallo tecnico. Ne giova Forlì che sbaglia meno e va a segno prima con Cinciarini (gioco da 4) e poi con Radonjic (tripla del 58-54). Pessima chiusura del quarto di Rieti che continua a perdere palloni e Forlì ringrazia appoggiando allo scadere il 63-56 con Zampini.

Quarto quarto

Forlì tocca la doppia cifra di vantaggio con Cinciarini e Pascolo (68-56) mentre Rieti sembra nel pallone. Radonjic e Cicniarini continuano a martellare e Forlì allarga il vantaggio (76-60). Rieti trova punti in un momento di flessione dei padroni di casa con Hogue e Raucci (76-69) Rientrando per gli ultimi tre minuti di gara. Zampini è preciso dalla lunetta, così come Pollone (80-69). Tanta fatica in attacco per Rieti, Zampini la chiude definitivamente con la tripla del più 14 (83-69). Forlì vince 83-73.

Tabellini

Forlì – Real Sebastiani Rieti 83-73

Parziali: 24-16; 17-22; 22-18; 20-17

Quintetti

Forlì: Pollone, Allen, Zampini, Johnson, Zilli

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Sarto, Petrovic, Hogue

Forlì: Allen 13, Cinciarini 13, Valentini, Zampini 9, Tassone 3, Johnson 14, Pascolo 4, Zilli 4, Pollone 10, Munari 3, Zilio, Radonjic 10. All. Martino

Real Sebastiani Rieti: Sarto 2, Sanguinetti 2, Petrovic 2, Piccin 6, Hogue 23, Ancellotti 2, Johnson 8, Raucci 6, Poom 5, Italiano 5, Spanghero 12. All. Rossi

Arbitri: Marco Attard di Firenze, Duccio Maschio di Firenze e Sebastiano Taracio di Priolo Gargallo (SR)