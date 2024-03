Real Sebastiani, due punti d'oro a Chiusi. Foto. Rossi: «Dispiace aver sofferto così tanto ma difesa solida»

RIETI - Il popolo del Real Sebastiani Rieti festeggia la Pasqua con la pesante vittoria esterna sul campo di Chiusi (68-71).

Tanta la soddisfazione per coach Alessandro Rossi che sottolinea la reazione della squadra dopo il ko di settimana scorsa contro Piacenza e ringrazia i tanti tifosi reatini giunti fino in Toscana. Rieti non può più essere raggiunta al quarto posto e può addirittura insidiare la terza posizione viste le sconfitte di Cantù e Torino.

Le dichiarazioni post-gara

«Faccio innanzitutto gli auguri di buona Pasqua ai nostri tifosi che si sono sobbarcati la trasferta per venire a sostenerci. È stata la partita che mi aspettavo, contro un avversario mai domo.

Abbiamo avuto sempre bassissime percentuali dal campo, ma quando abbiamo messo qualche canestro in fila nel terzo quarto, complice anche una grande difesa per tutto l’arco della gara, abbiamo allungato. Nonostante le buone costruzioni di tiri, siamo stati frettolosi nella prima parte di gara contro una difesa organizzata come la loro. Dispiace aver sofferto così tanto, posso rimproverare poco ai ragazzi visto che Chiusi è stata brava a segnare una serie di tiri complicati alla fine. Il fatto che siamo riusciti a vincere in trasferta tirando con basse percentuali certifica la difesa solida. Ci tenevamo a tornare a vincere, venivamo da una battuta d’arresto molto pesante. Adesso si riparte. Noi siamo una neopromossa che è partita con l’obiettivo di riaccendere l’entusiasmo e mantenere la categoria in maniera tranquilla. Il quarto posto ci dà soddisfazione ma allo stesso tempo ci dà l’obiettivo di provare a fare qualcosa di più e di non lasciare nulla di intentato fino alla fine della fase a orologio».