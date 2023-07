Real Sebastiani, il campionato partirà il 1° ottobre, orologio dall'11 febbraio, fasi finali dal 5 maggio

RIETI - Approvata la formula e stabilite le date del nuovo campionato di Serie A2 che vedrà nella prossima stagione tra le protagoniste il Real Sebastiani Rieti. Previste due promozioni in A1 e 6 retrocessioni in B. La regular season comincerà l’1 ottobre, fase a orologio che prenderà il via l’11 febbraio, playoff e playout dal 5 maggio.

La formula

Le ventiquattro squadre, divise in due gironi, si sfideranno nella prima fase in gare di andata e ritorno per un totale di 22 partite. La successiva fase a orologio vedrà ogni squadra affrontare altre 10 gare, incrociando stavolta le compagini dell’altro girone. I punti ottenuti saranno sommati a quelli della prima fase e stabiliranno le griglie dei playoff e dei playout. Le ultime dei rispettivi gironi, invece, saranno direttamente retrocesse in Serie B.

Playoff

Ai playoff per la promozione in A1 (con gare al meglio delle 5 partite) accederanno le prime 8 squadre di entrambi i gironi che comporranno due tabelloni. Le vincitrici dei rispettivi tabelloni saranno promosse nella massima serie.

Fase salvezza

Le squadre classificate dal nono all’undicesimo posto si sfideranno in un girone salvezza con gare di andata e ritorno.

I punti ottenuti in questa fase andranno sommati a quelli della fase di qualificazione. Le prime due classificate del raggruppamento saranno salve, mentre le altre quattro retrocederanno in B.

Tutte le date

Inizio prima fase: Domenica 1° ottobre

Ultima giornata prima fase: Domenica 4 febbraio

Turni infrasettimanali - Mercoledì 11 ottobre, mercoledì 1° novembre, mercoledì 7 dicembre. Per le Festività natalizie i turni del 23 e del 30 dicembre sono disputati di sabato.

Inizio fase a orologio: Domenica 11 febbraio

Fine fase a orologio: Domenica 21 aprile

Sosta - Domenica 17 marzo, per Final Four Coppa Italia Lnp

Inizio Playoff e fase salvezza: Domenica 5 maggio

Ultima giornata fase salvezza: Domenica 9 giugno

Turni infrasettimanali fase salvezza - Mercoledì 8 maggio, mercoledì 15 maggio, mercoledì 29 maggio, mercoledì 5 giugno.