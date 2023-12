La Npc chiude il 2023 nel migliore dei modi. Foto. Ponticiello: «Forte impatto di Roderick, ora tutti in ritmo»

RIETI - Chiude il 2023 nel migliore dei modi la Npc Rieti che nella sedicesima giornata del girone A di Serie B batte 81-74 Crema e saluta i propri tifosi con il secondo successo consecutivo. Il coach degli amarantocelesti Francesco Ponticiello commenta con entusiasmo e soddisfazione la prova dei suoi ragazzi che, guidati da un superlativo Roderick, salgono a 10 punti in classifica.

Le dichiarazioni di coach Ponticiello

«Ci sarebbe da sottolineare soprattutto un aspetto che riguarda come sia cambiato lo scenario emotivo in 25 giorni.

Quarto successo nelle ultime sei partite, ottima prestazione, togliendo gli ultimi sei minuti dove siamo calati difensivamente. Crema sta facendo un eccellente campionato, è lei la sorpresa della stagione.

Noi abbiamo giocato con grande scioltezza e concretezza. Ottimi ritmi. Probabilmente venti giorni fa una partita così sarebbe stata una utopia. C'è il forte impatto di Roderick in questo miglioramento. Ha aiutato i compagni a mettersi a ritmo.

Siamo riusciti a muovere la palla davvero bene. Tutti segnali positivi, ma se vogliamo fare di questo ciclo un punto di partenza c'è ancora tanto lavoro da fare. Le endorfine che produciamo oggi sono molto importanti, a fine febbraio vediamo questi step cosa ci porteranno come scenari.

Triple pesanti le hanno segnate diversi giocatori, vedi Markovic o Melchiorri. Laddove un mese e mezzo fa ad un break corrispondeva un abbassamento della tranquillità, oggi questo non accade. Abbiamo lavorato molto sulla struttura. Abbiamo semplificato alcuni aspetti, sia offensivamente che difensivamente parlando. Sulle tre opzioni iniziali oggi ne cavalchiamo una, o due. Il fattore chiave è stato togliere l'eccessivo.

Colgo l'occasione per porgere i miei più sentiti auguri di Buon Natale e Buon 2024 ai nostri tifosi. A metà novembre gli abbiamo tolto qualcosa, questo momento, invece, è essenziale per un felice periodo festivo»

La prossima gara della Npc Rieti è in programma domenica 7 gennaio in trasferta contro Piombino nella sfida che chiuderà il girone d’andata, mentre per rivedere Roderick e compagni al PalaSojourner bisognerà aspettare il 20 gennaio, quando a Rieti arriverà la Herons Montecatini.