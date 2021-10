Si chiamerà Npc Sporthub il nuovo settore giovanile della Npc. Matteucci: «Pronti a riprendere»

Lunedì 25 Ottobre 2021, 18:23

RIETI - Si chiamerà Npc Sporthub il nuovo settore giovanile della Npc Rieti Pallacanestro che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze delle seguenti categorie: Under 15 silver M - Under 16 elite M - Under 17 eccellenza M - Under 19 eccellenza M - Under 20 silver M - Under 17 F.

Nell’ottica di crescita e sviluppo della società, nel nuovo progetto si amplieranno metodi di apprendimento e sviluppo, sempre sotto la guida del responsabile del settore giovanile Paolo Matteucci che ha commentato: «Speriamo che questo sia l’anno della ripresa dello sport a 360°. I ragazzi e le ragazze sono pronti per iniziare finalmente un campionato regolare dopo lo stop e i tanti rinvii della scorsa stagione, dovuti alla pandemia. La regolarità della pratica sportiva è fondamentale per far ritrovare momenti di socialità e attività fisica ai più giovani. Essere parte di questo ritorno alla normalità è motivo di orgoglio».

Ad aiutare i ragazzi nel loro percorso di crescita non ci saranno solo i diversi coach ma anche i dirigenti e tutto lo staff che ruota intorno al settore giovanile e che la società ringrazia per l’enorme lavoro svolto.

L’esordio della Npc Sporthub ci sarà oggi 25 ottobre. Al taglio del nastro della stagione 2021-2022 i ragazzi dell’under 19 maschile di coach Ruggieri che affronteranno il Basket Roma al PalaSojourner ore 20.30.

Sarà possibile seguire l’incontro tramite diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società.