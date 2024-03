Delusione Npc. Foto. Ponticiello: «Siamo franati nel secondo tempo»

RIETI - Grande delusione in casa Npc per il quarto ko di fila che allontana ancora di più la salvezza diretta e rendono sempre più vicini i playout da affrontare con un roster assai limitato.

«Siamo franati nel secondo tempo - afferma il coach Francesco Ponticiello - Il parziale di 52-33 credo dica tutto. Abbiamo perso anche Melchiorri e questo ci ha fatto innervosire. Non abbiamo saputo attaccare la difesa molto fisica di Legnano. Siamo drasticamente calati di intensità difensiva. Non siamo stati in grado di fare nel secondo ciò che avevamo fatto nel primo tempo. Abbiamo concesso troppo al loro attacco e siamo andati in confusione da un punto di vista delle scelte offensive».