La Foresta-Real Sebastiani conquista il titolo regionale con l'Under 18 Gold. «Grande gioia». Foto

Venerdì 25 Giugno 2021, 11:41

RIETI - E’ festa grande in casa Foresta dopo che ieri sera, tra le mura amiche del Palacordoni, si è laureata campione regionale nel campionato della Fip Lazio la Under 18 gold.

La Foresta Basket (settore giovanile del Real Sebastiani Rieti) ha battuto nella finalissima il Colleferro Basket 66 a 63 al termine di una gara per cuori forti. Grandi emozioni col Colleferro he parte meglio ma poi i reatini punto dopo punto rimettono la partita in equilibrio e poi sorpassano anche se di misura e portano a casa una gara incredibile.

La partita

E’ stata la partita capolavoro di coach Claudio Di Fazi il quale, davanti ad una vera corazzata come quella di Colleferro che tra le sua fila schierava 7 ragazzi stranieri ed è una vera e propria macchina da guerra e che fino a ieri sera viaggiava a oltre 90 punti di media a partita, altro non poteva fare che lavorare sulla difesa che, come spesso accade, quando funziona ti fa vincere le partite. E così è stato. Ne è venuta fuori una gara dove proprio le difese l'hanno fatta da padrone, specie quella reatina che è riuscita ad imbrigliare l'attacco dei romani limitando le bocche da fuoco e lasciando Colleferro con soli 63 punti a referto.

Primo quarto sofferto della squadra reatina, tradita anche dall’emozione della finale, che va sotto ma non fa scappare Colleferro. Col passare dei minuti, La Foresta prende le misure del Colleferro e punto su punto prima si avvicina e poi impatta ad inizio dell’ultimo quarto e poi mette la freccia, anche se non scappa via ma riesce ad accumulare un piccolissimo vantaggio che porta fino alla sirena finale. Vittoria del gruppo si dirà ha tenuto fino alla fine. Da evidenziare oltre che la fantastica prova difensiva di squadra, le performance monstre in attacco dei due ragazzi africani alla loro prima volta in un campionato. Si tratta di Joseph Miaffo e Louis Petendjue autori rispettivamente di 24 e 16 punti.

Le dichiarazioni

«Grandissima vittoria che mancava a Rieti da tantissimi anni – il commento a caldo di coach Claudio Di Fazi- vittoria frutto della passione che mettiamo in questo sport e ai ragazzi che si allenano seriamente. Abbiamo superato tutte le difficoltà vedi assenza Kouloum e Petendju che ha giocato con una caviglia gonfia. Voglio ringraziare tutti i giocatori e le loro famiglie che ci supportano in tutti i modi».

«Grande soddisfazione – dice lo storico dirigente Gioacchino Fusacchia- siamo tornati nel Basket giovanile che conta quello laziale e ci siamo tornati davvero bene, da protagonisti. 5 campionati tutti portati a termine grandi emozioni da parte di tutti i ragazzi dai più piccoli ai più grandi . Oggi è stata una festa e lo sarebbe stata anche in caso di sconfitta. Stiamo cercando di dimostrare che con poche risorse ma tanta passione si possono ottenere grandi e soddisfacenti risultati. Oggi a seguire i ragazzi c'erano tutti i nostri dirigenti, quindi l’emozione è stata doppia ed enorme. La stagione ancora non si conclude. Ora speriamo di avere altre soddisfazioni dalle 3 squadre che parteciperanno al torneo di Giulianova».

Il tabellino

La Foresta Basket – Colleferro Basket 66 – 63

Parziali: 14 -18; 14-14; 16-13; 22-18

La Foresta: Filippo Formichetti 8, Stefano Toffoli 4, Louis Petendjue 16,Mahamat Kader 9,Joseph Miaffo 24, Samuele Mancini 3, Luca Provaroni 2, Gioele Damasi, Matteo Laureti, Samuele Panitti,Leonardo Cocuccioni, Francesco Gatta. All. Claudio Di Fazi; assistenti: Angelo Marchione, Corrado Colasanti