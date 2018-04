di Luigi Ricci

RIETI - La pallacanestro reatina piange un'altra importante figura degli anni '70. ltalo D'Antonio, scomparso oggi nella sua Roseto a 76 anni. Non si tratta di un giocatore ma di un tecnico, chiamato da Renato Milardi e ltalo Di Fazi a fungere da direttore tecnico di quel settore giovanile della Amg Sebastiani Basket che non solo lanciò tanti ragazzi in serie A, ottenne titoli nazionali e importanti piazzamenti, ma ne forgiò tantissimi che poi avrebbero sostenuto tante squadre nelle cosiddette "minors" sia a Rieti che fuori. Dalla serie B in giù.



Da Brunamonti ai fratelli Colantoni, da Blasetti a Zampolini, da Torda a Carrer e a tanti giovani reatini o reclutati al di fuori, D'Antonio, insieme ad Aldo Alvisini, Sandro Cordoni, Augusto Principi e Paolo Borelli contribuì a gettare le basi di un movimento che sostenne la pallacanestro reatina fino agli anni '90.

Martedì 24 Aprile 2018



