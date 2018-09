© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalle 15.30 di oggi, sabato 22 settembre, a Pavia partiranno le gare della finale nazionale under 23 di società che mette in palio gli scudetti under 23. La manifestazione che non si disputa dal 2013, anno in cui il settore maschile della Studentesca vinse, è stata da quell’anno rimpiazzata da classifiche all’interno del campionato Italiano individuale Junior e Promesse. Lo scorso furono proprio le due formazioni della Studentesca ha vincere il titolo under 23, con i ragazzi che continuarono così una striscia positiva di vittorie che dura dal 2011. Questo weekend sarà più difficile ripetere le vittorie ma i ragazzi della Studentesca sono imprevedibili e capaci di tutto, vedasi il successo a Modena nella finale scudetto assoluta.La Studentesca torna a Pavia dopo 11 anni quando durante i campionati di società under 20, andava a vincere lo scudetto con la squadra femminile. Oggi in gara per la Studentesca scendono in pista i due capitani scelti dal settore tecnico del sodalizio reatino, Giorgio Trevisani e Martina Carnevale, in gara nei 400 e nel peso. Trevisani dopo l’ottima prova sui 200 metri della scorsa settimana durante i societari allievi dove ha corso il nuovo personale con 21.33, sarà impegnato oggi nei 400 metri dove vuole portare un grande bottino di punti per la sua squadra. La Carnevale invece è la grandissima favorita nel lancio del peso dove ha quasi 2 metri in più di personale rispetto alle avversarie. Nei lanci si aspettano buone cose anche da Giovanni Bellini nel giavellotto e Cecilia Desideri nel martello. I due atleti reduci da due quarti posti ai campionati Italiani assoluti di Pescara, vogliono riscattarsi per la maglia della propria squadra per concludere così la loro ottima stagione