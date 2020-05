RIETI - Prosegue l’opera di manutenzione straordinaria e ammodernamento di diversi complessi edilizi di proprietà dell’Ater della Provincia di Rieti.

Nei giorni scorsi le ditte incaricate hanno effettuato sopralluoghi all’interno del complesso di via Amelotti, nel quartiere di Villa Reatina a Rieti, finalizzati alle operazioni propedeutiche all’avvio delle opere edili.

L’intervento di manutenzione straordinaria riguarderà parti comuni e opere di abbattimento delle barriere architettoniche del complesso edilizio composto da 3 scale per un totale di 30 alloggi, grazie ad un finanziamento di 504.000 euro.

In particolare, è prevista la sostituzione dei vecchi infissi in ferro degli alloggi con nuovi infissi in PVC, nonché opere di rifacimento dell’asfalto nella zona antistante i garages, la verniciatura di ringhiere, balconi e porte dei garages, la sostituzione di discendenti e gronde oltre al rifacimento dei marciapiedi.

«Stiamo portando avanti un’opera importante di manutenzione straordinaria di diversi complessi di proprietà – commenta il Commissario Straordinario dell’Ater della Provincia di Rieti, Giancarlo Cricchi – Si tratta di investimenti attesi dai residenti e necessari per riqualificare il patrimonio dell’Azienda».

