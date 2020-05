RIETI - Prosegue l’opera di manutenzione straordinaria, ammodernamento e abbattimento delle barriere architettoniche dell’importante complesso edilizio di proprietà dell’Ater della Provincia di Rieti in via Salaria per l’Aquila dai civici 3 a 31, a Rieti. Gli interventi sul complesso che ospita ben 93 alloggi sono stati finanziati per circa 649.000€.

La prima fase dei lavori si è appena conclusa con la realizzazione di 16 servoscale – uno per ogni civico/scala – per un importo complessivo speso di circa 290 mila euro. A breve gli impianti saranno collaudati e posti in esercizio.

Sono attualmente in fase di affidamento gli altri interventi ricompresi nel piano: nuova illuminazione esterna, nuova pavimentazione esterna, realizzazione canne fumarie, rifacimento facciate e installazione di nuove gronde.

