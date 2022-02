RIETI- Viola gli obblighi della sorveglianza speciale: pregiudicato arrestato dai carabinieri.

I carabinieri del comando stazione di Borgorose hanno arrestato un trentenne del luogo per violazione degli obblighi sulla sorveglianza speciale. L'uomo, sottoposto alla misura restrittiva e all'obbligo di dimora, è stato notato dai carabinieri in una frazione di Borgorose, senza fornire giustificazione. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.