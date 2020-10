Rieti, fabbrica armi clandestinamente, arrestato dai carabinieri

RIETI - Nell’ambito dei servizi preventivi, di controllo e sicurezza del territorio, già da diversi giorni predisposti e coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, nella tarda serata di ieri, in Scandriglia, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato per fabbricazione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi e resistenza a pubblico ufficiale un 40/enne, M.S., queste le sue iniziali, residente in Sabina, già noto alle Forze di Polizia.

Nello specifico, i Carabinieri erano intervenuti presso un’abitazione adiacente la SS4 “Salaria” a seguito di una richiesta pervenuta alla linea di Pronto Intervento 112 della Compagnia di Poggio Mirteto che segnalava una lite in famiglia.

Giunti sul luogo e nel corso delle procedure di identificazione, i militari venivano fisicamente bloccati da un uomo che, visibilmente alterato, non voleva che accedessero all’interno dell’abitazione, ragione per cui, insospettiti dall’ingiustificato diniego, a seguito di una successiva perquisizione domiciliare all’interno della stanza in uso al predetto, rinvenivano:

Nr. 1 fucile ad avancarica, privo di marca e matricola, con calciolo in legno modificato artigianalmente;

Nr. 2 carabine ad aria compressa cal. 4,5, verosimilmente modificate per aumento della potenza;

Nr. 2 pistole a gas prive di tappo rosso, complete di caricatore e serbatoio gas;

Nr. 1 fucile a gas con ottica di precisione, arma per tiro soft aire, completa di tre serbatoi con ricarica gas;

Nr. 50 cartucce di vario tipo e calibro;

Nr. 557 bossoli per pistola calibro 38;

Nr. 1 dosatore per ricarica armi ad avancarica;

Nr. 1 bilancino di precisione elettronico per pesatura di polvere da sparo;

Nr. 1 pressa per assemblare cartucce per pistola cal. 38;

Oltre 250 grammi di polvere da sparo

Circa 200 fulminanti per fucili ad avancarica;

Kg. 1 circa di pallini di piombo per fucili ad avancarica;

Nr. 1 pressa per assemblaggio di cartucce calibro 38;

Nr. 1 bilancino di precisione elettronico per pesatura di polvere da sparo.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, dopo le formalità di rito, dichiarato in arresto, su disposizione della competente A.G. è stato sottoposto al regime degli arresti domicilari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

