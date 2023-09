Tutti pazzi per gli Area765 a Poggio Bustone, la Pro Loco: «Felici per la grande partecipazione»

RIETI - Si chiude la lunga estate degli Area765, che nella serata di ieri hanno infiammato l’atmosfera ai Giardini di marzo di Poggio Bustone. Una lunga esibizione, durante la quale il pubblico ha dimostrato di non aver dimenticato gli storici brani dei Ratti della Sabina e di aver imparato i più nuovi targati Area765. Tra i pezzi eseguiti anche le sempreverdi “Morale dei Briganti” e “Kant vs Dylan Dog”, fino alla new entry “Svincoli” e “Accorda e canta”, che ha chiuso in bellezza il concerto.

«Prossimo appuntamento fissato per il 5 ottobre a Pigneto, dove sarò solo con la chitarra e verrò intervistato dalla filosofa Gaia Contu – anticipa il frontman Stefano Fiori – Probabilmente ci sarà anche qualche altra data indoor durante l’inverno, ma è ancora tutto in divenire».

Intanto prosegue la 73esima edizione della Sagra della Porchetta che porta avanti il suo programma, rispettando ma al tempo stesso innovando la lunga tradizione. «L’evento di ieri è stato molto partecipato e ne siamo contentissimi – commentano dalla Pro Loco – L’inserimento del sushi poké nel menù ha attirato l’attenzione: speriamo accada lo stesso anche stasera, con la proposta di un aperitivo gourmet a base di porchetta e la serata danzante con Il Sole d’Italia».

Si conferma l’interesse per la tradizionale sagra a Poggio Bustone, dove si andrà avanti con eventi e stand gastronomici fino a domani domenica 1° ottobre.