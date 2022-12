Aps, per eliminare le file è possibile prenotare l'appuntamento per gli sportelli territoriali

RIETI - Attivo il nuovo servizio di APS per prenotare l’appuntamento presso gli sportelli del territorio. Gli appuntamenti saranno calendarizzati dal 2 gennaio 2023.

Acqua Pubblica Sabina comunica che da oggi è attivo il nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti presso gli sportelli territoriali (Rieti, Palombara Sabina) e quelli secondari (Borgorose, Magliano Sabina e Fara in Sabina).

Da subito è possibile prenotare gli appuntamenti che saranno calendarizzati a partire dal 2 gennaio 2023. Un operatore di sportello, nel giorno e nell’orario indicati, sarà dedicato all’esecuzione dei servizi commerciali prenotati dall’utente.

COME FARE

Prenota il tuo appuntamento allo sportello con diverse modalità:

- collegati al link sul sito https://acquapubblicasabina.allbookingservice.com/it/home/booking

- accedi allo sportello online

- apri l’App AcquaPubblicaSabina (disponibile per IoS e Android)

- telefona al call center 800.211.330

Il nuovo servizio offerto da APS permetterà di eliminare le code e garantirà agli utenti un orario dedicato per l’appuntamento con l’operatore.

Il sistema di prenotazione è in vigore sia per gli sportelli territoriali che per quelli secondari:

Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II, 15 - 02100 RIETI (RI)

Palombara Sabina

Via Raffaele Casnedi, 4 - 00018 PALOMBARA SABINA (RM)

Borgorose

Via Micangeli, 28 – 02021 BORGOROSE (RI)

Magliano Sabina

Piazza Giuseppe Garibaldi, 5 – 02046 MAGLIANO SABINA (RI)

Fara in Sabina (Fraz. Canneto)

Strada Provinciale, 41/C – 02032 FARA IN SABINA (RI)