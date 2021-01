Impresa del Rieti, Aprilia ko 0-1 col rigore di Orchi. Quinto successo e quarto posto. Il caso Fioretti

RIETI - Cinquina! Il Rieti sbanca Aprilia vincendo 1-0 al "Quinto Ricci" grazie al calcio di rigore trasformato da Orchi dopo 3' e vola al quarto posto in classifica. Per la quinta volta consecutiva la squadra di Stefano Campolo ottiene i tre punti e per la quarta di fila mantiene inviolata la porta, denotando un incredibile spirito battagliero, nonostante le assenze di giocatori come Tirelli, Brumat e De Fato e il forfait last-minute di Fioretti, sul quale probabilmente andrà fatta chiarezza perché pare che il giocatore abbia manifestato alla società la volontà di lasciare Rieti.

Come detto, decisivo il rigore-lampo di Orchi in avvio di ripresa per un ingenuo fallo dell'ex Prudente su Martinelli col pallone destinato a terminare sul fondo: dal dischetto il mediano romano è freddo a sufficienza per spiazzare il portiere partenopeo e portare avanti la squadra. L'unica vera occasione da gol dell'Aprilia la crea Camara alla mezz'ora, ma sul colpo di testa del mediano pontino, Tiraferri sulla linea interviene e salva. Occasione per raddoppiare ancora sul piede di Orchi, ma sulla punizione calciata dal lato corto dell'area, Prudente stavolta è attento e smanaccia in corner.

Nella ripresa l'Aprilia preme e in avvio sfiora il pari con Nohman, ma poi il Rieti controlla con disinvoltura e dopo 6' di recupero arriva il tanto atteso triplice fischio che fa esultare la squadra e Campolo.

Il tabellino

Aprilia (3-4-2-1): Prudente; Pollace, Sossai, Camara; Calisto, Succi (63' Johnson), Olivera, Aglietti; Bosi (55' Vasco), Jordan (72' Pezone); Nohman (63' Laghigna). A disp. Manasse, Lapenna, Battisti, Bernardini, Ruggieri. All. Galluzzo

Rieti (3-5-2): Scaramuzzino; Scognamiglio, Montesi, Gualtieri; Tiraferri, Marchi, Orchi, Esposito (85' Signate), Zona; Galvanio (68' Mattei), Martinelli (49' Vari). A disp. Caruso, Rosati, Nobile, Magliozzi, Parente, Falilò. All. Campolo

Arbitro: Lingamoorthy di Genova

Marcatore: 3' Orchi (rig.).

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Calisto (A), Vari (R). Angoli 3-9. Recupero: 1'pt, 6' st.

