Scomparso Antonio Cipolloni, lutto in città

RIETI - E’ scomparso Antonio Cipolloni, 92 anni da compiere a gennaio, ex assessore comunale della Democrazia Cristiana tra gli anni '80 e '90, partito del quale fu uno dei maggiori rappresentanti a livello locale, scrittore prolifico e autore di numerosi saggi sulle vicende legate alla seconda guerra mondiale nel Reatino, per molto tempo corrispondente de Il Messaggero dal Terminillo, dove lavorava all’Azienda autonoma, negli anni in cui la redazione di Rieti era diretta da Pietro Pileri.

Proprio alla stazione turistica dedicò nel 2006 un volume rievocativo con fatti e personaggi storici. Padre di Luigi, medico legale che oggi è professore presso l’università di Foggia, Cipolloni si è spento nella sua abitazione di Rieti.