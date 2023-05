Andi e Lilt insieme per la prevenzione del tumore al cavo orale

RIETI - L’Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) di Rieti e la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, unitamente ai reparti di Odontoiatria e di Igiene dentale della Università Sapienza di Roma, con il reparto di Otorinolaringoiatria della AsL di Rieti, organizzano l’Oral Cancer Day giornata per la raccolta di adesioni per una visita di controllo della bocca al fine di prevenire il male.

A questo scopo domani, sabato 13 maggio, dalle 9 alle 13, nei locali del Centro Commerciale Perseo, i cittadini interessati troveranno una postazione dei volontari della Lilt e dell’Andi dove potranno prenotare la loro visita.

Sarà possibile prenotare anche telefonando al n. 0746 268112 della Lilt Rieti che mette a disposizione il suo Spazio sanitario per le future visite, completamente gratuite.

«Il tumore del cavo orale – spiega il dott. Maurizio Ciaramelletti, presidente provinciale Andi – vede la sua incidenza complessiva in aumento, così come il tasso di mortalità.

In Italia, purtroppo si registrano ogni anno oltre 9.900 casi, più nell’uomo con 7.300 casi che nella donna con 2.600 casi, e una mortalità, a cinque anni dalla diagnosi, di oltre il 39 per cento. La malattia si sviluppa più frequentemente su lingua, mucosa delle guance e pavimento della bocca».

«Per questi tumori – aggiunge il dott. Enrico Zepponi, presidente della Lilt Rieti - un’adeguata prevenzione ed una diagnosi precoce possono fare la differenza tanto che quando il carcinoma è rilevato e curato nelle sue fasi iniziali, si ottiene una guarigione, che va dal 75 al 100 per cento dei casi con interventi terapeutici poco invasivi».

«Per questo – conclude il dott. Ciaramelletti – la collaborazione Andi-Lilt con il sostegno della Sapienza e dell’Asl darà certamente i suoi risultati positivi a favore della popolazione provinciale».

Il Comune di Rieti ha dato il suo patrocinio alla manifestazione.