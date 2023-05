Oral cancel day, collaborazione Lilt-Andi per prevenire il tumore nel cavo orale

RIETI - Nella sede della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, in via dei Salici 65, il dott. Maurizio Ciaramelletti, presidente provinciale dell’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) ha effettuato le visite programmate a cittadini e cittadine che si erano prenotati in occasione dell’Ocd (Oral Cancel Day) del 13 maggio.

Ad assistere il collaboratore dott. Massimo Sebastiani e dieci studenti della Facoltà di igiene dentale dell’Università La Sapienza di Rieti, che si sono alternati nel corso delle due sedute svolte nella giornata di ieri.

«E’ certamente un grossissimo risultato della collaborazione dell’Andi e della Lilt– commenta il dott. Ciaramelletti – e con questa sinergia contiamo di andare avanti in questa battaglia di prevenzione del tumore nel cavo orale».

«Con il dott.

Ciaramelletti – aggiunge il presidente della Lilt Rieti, dott. Enrico Zepponi – è stato facile entrare in sintonia e abbiamo subito messo a sua disposizione e quindi all’Andi lo spazio sanitario organizzato nella nostra sede».

Complessivamente sono state effettuate trenta delle quarantacinque prenotate. Per le quindici rimanenti è prevista un’altra seduta.

«I casi sospetti – spiega ancora il dott. Massimetti – saranno ulteriormente indagati nel reparto Otorinolaringoiatrico del nostro ospedale e di cui è Direttore il dott. Antonio Minni».