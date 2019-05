© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dal 29 aprile al 5 maggio l'Aeronautica Militare ha ospitato, presso il Distaccamento di Monte Terminillo (RI), un gruppo di ragazzi diversamente abili e rispettivi accompagnatori, appartenenti all'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Figli Minorati (A.N.A.FI.M) dei dipendenti e ex dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa.Ulteriore testimonianza dei sentimenti di vicinanza della Forza Armata all'iniziativa è stata espressa dal personale del Distaccamento e dal suo Comandante, Tenente Colonnello Luca Ranocchiari, attraverso l'attiva partecipazione e il concreto coinvolgimento in tutte le attività organizzate per gli ospiti dell'Associazione nel corso della settimana di permanenza.Al termine del soggiorno, un sincero ringraziamento da parte dei ragazzi, dei loro familiari, e dal Presidente A.N.A.FI.M, Cav. Achille Rivoli, è stato espresso allo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, al Distaccamento Monte Terminillo «per la costante sensibilità ed affetto dimostrati a favore dell'A.N.A.FI.M. e dei suoi ragazzi».​L'A.N.A.FI.M Onlus è un'Associazione tra dipendenti ed ex dipendenti, militari e civili, della Difesa, costituita per assistere, senza scopo di lucro, i figli minorati dei predetti dipendenti, e gli stessi dipendenti disabili, mediante la diffusione di notizie relative all'educazione sanitaria ed alla prevenzione, l'organizzazione d'ambulatori per visite mediche e terapie riabilitative, la realizzazione di centri d'accoglienza per svolgere terapie occupazionali, l'organizzazione e/o il coordinamento di soggiorni marini e montani, la promozione d'attività sportiva dilettantistica anche a fini terapeutici, lo svolgimento delle attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.