RIETI - Il tribunale di Rieti ha condannato l'Inail a riconoscere alla Monica Diana Darasz, vedova di Mario Nicoletti, operaio di Antrodoco, morto per mesotelioma

da amianto, 7 anni dopo la perdita del marito, una somma di

circa 200mila euro e una rendita mensile. Un riconoscimento che

arriva dopo diversi rigetti dell'Inail delle domande presentate

perché fosse riconosciuta la malattia professionale, nonostante

Nicoletti, deceduto nel 2016, si fosse ammalato di mesotelioma a

causa dell'esposizione diretta ad amianto durante la sua vita

lavorativa. Lo rende noto l'Osservatorio nazionale amianto, a

cui si è rivolta la vedova, sapendo che il mesotelioma è causato

soltanto dall'asbesto.



«L'ennesimo accanimento dell'Inail contro famiglie che hannoperso un loro caro, pilastro anche economico, nel nonriconoscerne i diritti anche quando il nesso causale non deveessere provato dalla vittima o dalla sua famiglia, perché sipresume per legge fino a prova contraria», ha commentato illegale Ezio Bonanni, che è riuscito a dimostrare che l'operaio,impiegato nel 1979 come manovale di cantiere stradale per lasocietà I.C.R. srl, e dal 1979 al 1993 come manutentoreidraulico presso l'ospedale di Rieti, quale dipendente dellaAsl, era stato esposto alla fibra durante le sue attivitàlavorative. In campo autostradale e ospedaliero, infattil'amianto era molto utilizzato.