Domenica 18 Giugno 2023, 09:29

RIETI - Amatrice e gli Amatriciani impegnati in un aiuto per le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna.

Si chiama "Un piatto per gli alluvionati". Una delegazione di cuochi e volontari di Amatrice, guidata dal sindaco Giorgio Cortellesi e dal consigliere comunale Fabio D'angelo si è cimentata a Cesena, in Romagna, in una gara di solidarietà con la popolazione, offrendo l'amatriciana, uno dei piatti tipici del Lazio, al parco urbano dell'ippodromo.

L'Emilia Romagna si sta risollevando dopo l'alluvione che ha provocato morti e danni.

Grande folla e grande entusiasmo. L'iniziativa è stata coordinata dall'associazione Laga Insieme e dal Gruppo alpini di Amatrice.

"Solo chi ha provato lo stesso dolore può capirvi - ha sottolineato, nell'occasione, il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. - Continuate anche in futuro ad essere uniti. Noi italiani siamo i primi al mondo nell'emergenza, ma ciò che più conta è il dopo".

Presente anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.