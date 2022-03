Rieti, altra squalifica: due turni a Tiraferri. È piena emergenza contro Pianese e Poggibonsi

RIETI - È sempre troppo corta la coperta del Rieti. All'indomani della presentazione del ricorso per tentare di ridurre la squalifica di 4 giornate inflitta a Emiliano Tortolano (che ha già scontato due turni) eccone arrivare un'altra.

Stavolta a carico del terzino destro Tiziano Tiraferri, appiedato per le prossime due giornate dopo il rosso rimediato domenica scorsa contro il Tiferno Lerchi. Nel comunicato si legge che il calciatore è stato espulso «per aver rivolto espressione offensiva nei confronti del direttore di gara» con l'aggravante ovviamente, di indossare la fascia di capitano.



Di fatto, sia domenica contro la Pianese, che la settima successiva a Poggibonsi, il Rieti sarà in piena emergenza e vista la necessità di fare punti, non è di certo il miglior viatico per approcciare al doppio impegno. Soprattutto se la Commissione disciplinare dovesse respingere pure il ricorso per Tortolano.