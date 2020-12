L'Ater ha consegnato 19 alloggi a Rieti

RIETI - È stata completata questa mattina a Rieti la consegna di 19 alloggi da parte dell'Ater della provincia di Rieti, alla presenza dell'assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani, del consigliere regionale Fabio Refrigeri e del Commissario Straordinario dell'Ater, Giancarlo Cricchi.

Otto dei 19 alloggi sono stati recuperati grazie ai fondi della L. R. 80.

«Continua il programma dell'Amministrazione Zingaretti per la riqualificazione del patrimonio Ater e la consegna di nuovi alloggi: è una forte emozione affidare le chiavi di casa alle famiglie assegnatarie. Una gratificazione che ci spinge a lavorare con energia per ampliare la disponibilità degli appartamenti e migliorare il decoro abitativo», dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

«È sempre una grande soddisfazione e motivo di orgoglio consegnare degli appartamenti - ha aggiunto il consigliere regionale Fabio Refrigeri - Continua l'importante opera di consegna da parte dell'Ater di Rieti. Tra l'altro le consegne di oggi arrivano in un periodo complicato per il Paese e per il territorio, e a ridosso del Natale, assumendo quindi un significato simbolico ancora più forte».

«Proseguiamo nell'opera di recupero e consegna di alloggi su tutto il territorio provinciale - ha dichiarato il commissario Giancarlo Cricchi - in pochi anni abbiamo dato un grande impulso alla consegna di alloggi, nuovi o recuperati, dando risposte concrete alle esigenze della popolazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA