RIETI - L’importanza di una alimentazione sana e i valori dello sport, i temi al centro del convegno dell’ANSMeS (Associazione nazionale stelle, palme e collari d’oro al merito sportivo del Coni e del Cip).

Un evento organizzato dal Comitato provinciale di Rieti, presieduto dall’avvocato Carlo Frutti nell’ambito del progetto nazionale voluto dall’ANSMes e fissato per venerdì 25 novembre alle ore 16.30 presso il “Coni point” di via Fundania (Torre A – 4 piano) a Rieti. “Sport e giovani: il ritorno al gioco, mangia sano, gioca meglio” è il tema centrale dell’incontro in cui verrà esposto ed illustrato il legame indissolubile e biunivoco tra sport e salute, quali elementi insostituibili e imprescindibili per stili di vita più sani e salutari sia per il corpo che per lo spirito.

Dopo l’indirizzo di saluto del presidente provinciale ANSMes Rieti, Carlo Frutti la parola passerà ai relatori: Ivo Mazzucchelli (nutrizionista sportivo) e al medico chirurgo, Domenico Mareri. A chiudere i lavori sarà Gianfranco Cicuti, presidente regionale Lazio. Al dibattito prenderà parte anche una delegazione di atleti della “Asd Arieti rugby Rieti 2014” Under 13 e under 15. “Un evento rivolto a tutti ma soprattutto ai giovani, alle scuole e agli sportivi in genere – ha spiegato il presidente Frutti – per comprendere il valore e l’importanza dell’attività fisica, dello sport uniti ad un’alimentazione sana e corretta”.