RIETI - Nell’ambito delle iniziative che l’Aido attua da diversi anni per accrescere la cultura della donazione, oltre alla presenza in piazza di un punto informativo, nella giornata di sabato 21 dicembre, alle 12, al Museo Internazionale del Presepe, promuove un Incontro per spiegare le finalità della Associazione alla popolazione e la possibilità di aderire al Gruppo Aido di Greccio. Saranno presenti Marina Padovan, presidente consiglio regionale Aido Lazio, Beatrice Ratti, vice presidente consiglio regionale Aido Lazio, Emiliano Fabi, sindaco di Greccio e Simone Miccadei, fondatore Gruppo Aido “Fonte Lupetta” di Greccio © RIPRODUZIONE RISERVATA