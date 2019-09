© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Autoarticolato in fiamme nella notte lungo l’A1 direzione sud tra Magliano Sabina e l’uscita per Ponzano. Un autocarro con rimorchio che trasportava un grande escavatore per il movimento terra è andato a fuoco a causa, verosimilmente, di un guasto meccanico o un corto circuito. Prima soltanto del fumo poi il conducente, quando si è accorto del principio d’incendio, si è defilato a bordo strada allontanandosi dal mezzo - dove si sono subito propagate le fiamme - ed ha allertato i soccorsi.Sul posto tre squadre antincendio dei Vigili del fuoco partite dal distaccamento di Poggio Mirteto, Civitacastellana e Montelibretti. L’intervento congiunto dei pompieri ha permesso di domare le fiamme e soprattutto salvare l’escavatore trasportato mentre l’autoarticolato e il rimorchio sono stati praticamente divorati dalla violenza delle fiamme che si sono alimentate da subito. Successivamente sono state condotte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Nessun particolare disagio per il traffico veicolare in quanto, trovandosi il mezzo sul lato della carreggiata, è stato sufficiente il restringimento da due a una sola corsia.