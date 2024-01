Terza: in 4 lottano per il titolo di campione d'inverno, derby Stimigliano-Maglianese. Gare e arbitri

RIETI - Ultimo atto del girone d’andata nel campionato provinciale di Terza categoria. Diverse le squadre in ballo per il titolo di “Campione d’inverno”: le prime sei della classe sono racchiuse nel giro di solamente 4 punti. Domani pomeriggio sfide interessanti che vedono come protagoniste le due squadre al momento in testa alla classifica, ovvero il Città di Poggio Mirteto, impegnato in trasferta contro Toffia, e lo Sporting Mdc Lisciano che ospita Poggio Catino. Monitora la situazione lo Spes Poggio Fidoni, a meno uno dalla vetta e impegnato nella sfida casalinga contro lo Sport Sabina. Stimigliano riceve allo Stadio dei Pini la Maglianese, mentre la Coresina cerca punti contro il Real Monteleone Sabino. Domenica mattina scende in campo Montorio per lo scontro tutto romano con Marcellina. In contemporanea la sfida tra il Città di Mentana e Capradosso.

Programma gare e arbitri (XIII giornata)

Sabato 27 gennaio ore 15

Coresina – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Sport Sabina

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Sporting Mdc Lisciano – Poggio Catino

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

Stimigliano – Maglianese

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

Toffia Sport – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Dario De Angelis di Rieti

Domenica 28 gennaio ore 11

Città di Mentana – Capradosso

Pro Marcellina – Montorio Romano

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 27

Sporting Mdc Lisciano 27

Spes Poggio Fidoni 26

Montorio Romano 25

Stimigliano 24

Coresina 23

Pro Marcellina 15

Poggio Catino 15

Città di Mentana 14

Toffia Sport 13

Maglianese 10

Real Monteleone 8

Sport Sabina 4

Capradosso 4