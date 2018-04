RIETI - «Abbiamo ottenuto - ha detto oggi Zingaretti, durante la prima giunta del suo secondo mandato da presidente della Regione Lazio - oltre 300 milioni di euro divisi in 354 opere. Quindi, c'e' stata oggettivamente il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova giunta, pero' era giusto partire con la prima giunta dando il segnale di rinnovata attenzione. La prossima settimana saremo a Rieti per presentare tutto il pacchetto dei bandi a sostegno dell'economia, partono altri decine di milioni di euro per fare in modo che anche questoangolo della nostra Regione ritorni ad una piena attività».



«Abbiamo voluto dare un segnale: la prima riunione della giunta completa e' stata dedicata a fare il punto e a prendere piena coscienza del rilancio dell'azione sul terremoto. Non e' solo un atto formale o simbolico, ma anche molto operativo».



Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine della riunione di giunta che si e' svolta

oggi pomeriggio nella sede di via Cristoforo Colombo. «E' pubblicata la gara di oltre 20 milioni di euro per concludere la rimozione delle macerie - ha spiegato - e fra qualche giorno verra' assegnato il progetto esecutivo per il nuovo Istituto alberghiero di Amatrice. Abbiamo monitorato che il totale delle opere pubbliche finanziate di oltre 300 milioni di euro per circa 354 interventi di opere pubbliche: edilizia scolastica, beni culturali, beni ecclesiastici, opere di urbanizzazione, dissesti».

Venerdì 6 Aprile 2018



