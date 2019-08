RIETI - Un'escursione tra amici finita con una richiesta di aiuto ai soccorritori per l'infortunio a una gamba. Impossibilitata a proseguire il cammino - la 48enne reatina G.T. - è stata soccorsa nel pomeriggio odierno dagli uomini del Soccorso alpino, vigili del fuoco e 118.



La donna è stata individuata in località Passo del Lupo nel territorio del Comune di Cantalice e accompagnata dal personale del Soccorso alpino in un punto raggiungibile dall'ambulanza che poi ha preso in carico la donna.