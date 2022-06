Il Real Sebastiani punta sul sostegno del pubblico contro Agrigento per sperare ancora nell'A2

RIETI - Il Real Sebastiani è con le spalle al muro (sotto 2-0 nella serie), stasera (ore 21) al PalaSojourner ha l’ultima possibilità per non salutare di nuovo il treno della serie A2 per il secondo anno consecutivo. Sarebbe un altro flop per la società di patron Pietropaoli, che stasera per fronteggiare il sodalizio siciliano spera in un palazzetto sold out per spingere il Rsr a gara 4. Nei ko di gara 1 e 2 si è visto un Rsr irriconoscibile, brutte prestazioni e tanti big deludenti: dai flop di Ndoja, Stanic e Loschi, il nervosismo di Contento, ma tra le mure amiche le cose potrebbero cambiare, soprattutto se Agrigento dovrà rinunciare al proprio capitano Chiarastella, già assente nella ripresa di gara 2.

Il tecnico Finelli vuole invertire il trend e crede nell’impresa, grazie anche all’apporto del pubblico: «Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, sappiamo quali sono gli aspetti dove dobbiamo migliorare. Le prime due gare ci hanno offerto tanti spunti sui quali puntare l’attenzione per poter crescere in questa serie, sia da un punto di vista difensivo, che offensivo. Ora non resta altro da fare che creare un ambiante fatto di energia ed entusiasmo insieme alla nostra gente, perché ci meritiamo di tornare mercoledì prossimo ad Agrigento per gara-5, ma il primo step è la sfida di domani, imprescindibile per proseguire il cammino».

Mario Ghersetti invece, presenta così l’appuntamento di stasera: «Le due sconfitte di Agrigento devono servirci per prendere coscienza dei nostri errori, delle nostre mancanze e tornare a giocare il basket che sappiamo interpretare secondo le nostre potenzialità. Dispiace aver compromesso la serie, ma invito tutti a cominciare da me stesso, a credere ancora nella “remuntada” perché lo sport come la vita di ogni giorno, ti offre sempre un’ulteriore opportunità. Mi aspetto un PalaSojourner ricolmo di gente e di affetto, un vero sesto uomo al quale affidarci per provare insieme ad allungare questa finale e portarla di nuovo ad Agrigento, dove poi ci giocheremo il tutto per tutto. Ma anche loro».

Così in campo



Real Sebastiani: 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okijlevic. All. Finelli.

Moncada Energy Agrigento: 1 Ambrosin, 5 Grande, 8 Cuffaro, 10 Bruno, 11 Costi, 12 Chiarastella, 13 Morici, 17 Bellavia, 18 Peterson, 23 Mayer, 34 Lo Biondo. All. Catalani.

Arbitri: Cassinadri (RE) e Berlinghieri (Mi)