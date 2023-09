Poggio Mirteto, sfida dura a Capena contro il Fiano: «Avversario tosto, stanchi ma pronti a dare tutto»

RIETI - Il Poggio Mirteto è ospite del Fiano Romano: alle 11 sul sintetico di Capena è in programma una sfida che terrà tutti gli occhi puntati addosso.

Il Fiano Romano è tra le quattro formazioni a punteggio pieno dopo le prime due giornate e per differenza reti in vetta al girone. Sette i gol realizzati, zero quelli subiti. Un bottino importante. Il Poggio Mirteto cresce partita dopo partita e dopo il ko nella prima giornata, nell’ultima uscita in campionato ha realizzato quattro reti contro la Vivace Grottaferrata. I mirtensi sono usciti illesi (2-2) anche nella gara infrasettimanale di Coppa contro il Real San Basilio.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Veniamo da un doppio impegno, quello contro la Vivace e quello di Coppa contro il San Basilio. Due partite giocate bene dove in una abbiamo raccolto il giusto, nell’altra un po’ meno ma abbiamo dimostrato di andare nella giusta direzione.

Il passato mi lascia felice. Per quanto riguarda Fiano Romano, loro hanno sicuramente un progetto importante, hanno Giuseppe Orlando come Team Manager che io conosco bene, una persona qualificata. Loro arrivano dall’Eccellenza quindi hanno una mentalità da categoria superiore. I numeri sono visibili a tutti. Siamo consapevoli che sarà una partita molto difficile, ci arriviamo stanchi rispetto a loro ma siamo consapevoli che ce la possiamo e dobbiamo giocare. Sarà una bella partita, li conosciamo, loro conoscono noi quindi dobbiamo stare attenti. Sarà una bella giornata di sport e credo che Poggio Mirteto è pronta ad affrontare una delle migliori di questo campionato».