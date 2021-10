Onesti jr, che sfortuna! L'attaccante del Bologna si lesiona il crociato: già operato, almeno 4 mesi di stop

Venerdì 8 Ottobre 2021, 09:51

RIETI - Non inizia sotto una buona stella, l'avventura di Gabriele Onesti con la maglia del Bologna. Il 18enne attaccante reatino, che in estate ha lasciato la Ternana per accasarsi sotto le Due Torri con la formula del prestito. Lo scorso 27 settembre, durante la gara giocata a Genova contro la Sampdoria - e vinta 1-0 grazie al gol di Raimondo a un quarto d'ora dalla fine - Onesti, entrato al 69', dopo neanche cinque minuti è rimasto dolorante a terra. Successivamente, gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro, un danno per il quale si è reso necessario l'intervento chirurgico, effettuato ieri, giovedì 7 ottobre, a Villa Stuart dall'equipe del professor Paolo Mariani.

I tempi di recupero

L'operazione è riuscita perfettamente e Onesti per i prossimi due mesi sosterrà una doppia seduta giornaliera di fisioterapia per recuperare al più presto il tono muscolare e tornare in campo più forte di prima. Da sottolineare la celerità dei tempi trascorsi tra l'infortunio e l'intervento, ma soprattutto la vicinanza dell'entourage della Ternana calcio, che ne detiene la proprietà, che non ha esitato un istante nel fare in modo che l'attaccante reatino potesse risolvere in maniera rapida la questione e perdere il meno tempo possibile. Tempi di recupero stimati in 4/5 mesi.