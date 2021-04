Rieti, nuovo look per la scuola dell'infanzia Fassini

RIETI - Si rifà il look l’Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci di Rieti.

In particolare la scuola dell’infanzia Fassini che dal 2022 potrà contare su un edificio tutto nuovo e a misura di bambino.

Il prossimo sarà infatti l’anno della svolta per i lavori di ampliamento intrapresi dal Comune di Rieti diversi anni fa.

In tempo per le iscrizioni dell’anno scolastico 2022/23 le famiglie potranno visitare il nuovo plesso, apprezzarne gli spazi, le aule, gli ambienti accoglienti e a misura di bambino.

“La scuola dell’infanzia Fassini potrà finalmente godere di locali completamente nuovi dove i bambini reatini potranno crescere in sicurezza, con spazi interni ed esterni adeguati alle loro esigenze” ha dichiarato l’assessore all’ urbanistica ed ai lavori pubblici Antonio Emili nel corso di un incontro con il dirigente scolastico Paola Testa.

Lo scopo della riunione, tenutasi all’ interno del cantiere, è stato quello di supervisionare lo stato dei lavori e programmare un’apertura certa del nuovo plesso.

Paola Testa ha ringraziato il Comune di Rieti “per l’impegno profuso nel portare a termine l’ambizioso progetto, nonostante la pandemia in corso”.

Saranno tre le nuove aule di circa 44 metri quadrati, accoglienti e colorate, un portico coperto per giocare all’esterno tutto l’anno, un ampio refettorio, una stanza adibita allo sporzionamento dei cibi e una sala riunioni per le insegnanti. La nuova struttura è stata concepita e costruita in linea con le normative antisismiche. Un piccolo gioiello che andrà ad arricchire l’offerta formativa di tutto l’istituto comprensivo, donando alle famiglie del quartiere e della città un altro luogo del cuore dove diventare grandi in armonia e sicurezza.

