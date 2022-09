La Npc ospita Chiusi in attesa di conoscere l'avversaria dei quarti di Supercoppa. In arrivo il regista Maglietti

RIETI - Certa della vittoria del girone Bianco, in attesa di conoscere l’avversaria dei quarti (San Severo o Chieti: i pugliesi a quota 4 hanno 2 punti di vantaggio sugli abruzzesi), la Kienergia stasera al PalaSojourner (ore 20.30) torna in campo contro Chiusi per chiudere la prima fase della Supercoppa. Contro i toscani sarà ancora emergenza per Ceccarelli: come contro la Effe, confermata l’assenza di Tucker, che sarà tenuto a riposo per via del fastidio all’inguine. L’americano va ad aggiungersi alle defezioni di Marchiaro e Naoni, per il quale il club reatino ha individuato il sostituto.

La trattativa

In dirittura d’arrivo la trattativa per Lucas Maglietti (2003, 181 cm): il playmaker italoargentino (ha vestito anche la maglia della nazionale giovanile argentina), scuola Stella Azzurra Roma (coi romani in A2 ha prodotto 4.6 punti di media in 24 presenze), attualmente era aggregato all’Orlandina, già stasera potrebbe giocare una manciata di minuti.

Il gm Gianluca Martini

Il giemme Martini parla del momento dei suo:"La partita con Chiusi non la affrontiamo al meglio ed è un peccato, spiace soprattutto perché tutti questi infortuni rischiano di rallentare la nostra crescita in vista dell’inizio del campionato - spiega il gm Gianluca Martini - Vogliamo comunque fare bella figura per i nostri tifosi e chi andrà in campo darà il massimo come sempre".

Così in campo

Kienergia Npc Rieti: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 John, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 23 Timperi, 41 Roversi, 97 Feliciangeli, 98 Melchiorri. All. Ceccarelli.

Umana Chiusi: 6 Candotto, 7 Van Eyck, 8 Medford, 9 Bolpin, 10 Braccagni, 11 Porfilio, 13 Martini, 15 Donzelli, 16 Bozzetto, 22 Raffaelli, 32 Lazzeri, 33 Possamai. All. Bassi.

Arbitri: Gagliardi (Fr), Salustri (Rm) e Picchi (Fr).