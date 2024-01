La Npc a caccia del tris sull'ostico campo di Piombino. Ponticiello: «Curare i dettagli»

RIETI - Al PalaTenda (ore 18) di Piombino, domani scende in campo la Npc Rieti per il primo impegno del 2024. Sfida impegnativa per i reatini, di fronte c'è un avversario duro che soprattutto tra le mura amiche riesce a dare il meglio di sè. I toscani recuperano Da Zardo e capitan Venucci, due elementi di spessore di un roster ricco di qualità, con il capocannoniere Piccone e l'argentino Berra. In casa Npc c'è voglia di continuare sulla scia delle ultime uscite, con il doppio successo su Piacenza e Crema.

Il coach

Il coach Ponticiello presenta così la sfida: «A Piombino l’obiettivo non può che essere quello di iniziare al meglio il 2024 e dare continuità alla positiva fase di torneo che stiamo attraversando. Si tratta della prima di due consecutive trasferte in Toscana, entrambe ad altissimo livello di difficolta. Piombino ha sinora perso solo due volte in casa, mostrando sempre l’identità di una squadra estremamente intensa. Dalla nostra prospettiva sarà importante andare oltre il piano eminentemente statistico: indispensabile imporre ciò che gli americani definiscono come intangibles, la capacità di fare tutto l’insieme di piccole cose che possano spingere il confronto in una direzione a noi favorevole».

Così in campo

Solbat Piombino: 0 D'Antonio, 1 Piccone, 5 Azzaro, 6 Cappelletti, 7 Longo, 9 De Zardo, 10 Turel, 11 Venucci, 15 Berra, 23 Almansi, 33 Okiljevic.

All. Cagnazzo.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 34 Roderick. All. Ponticiello.

Arbitri: Paglialunga (An) e Cieri (Ra).

Le altre gare

Salerno - Avellino

Gema - Desio

Piacenza - Caserta

Legnano - Cassino

Brianza - Fiorenzuola

Sant'Antimo - Omegna

Crema - Herons

Pielle - Libertas

Classifica

Pielle, Herons e Libertas 24

Gema 22

Brianza, Omegna, Piombino e Crema 18

Sant'Antimo e Cassino 16

Legnano, Avellino, Fiorenzuola e Piacenza 14

Desio 12

Rieti 10

Salerno 7

Caserta 2