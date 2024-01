La Npc tenta l'impresa: al PalaSojourner arriva la capolista Montecatini. Ponticiello: «Testiamoci»

RIETI - Seconda giornata di ritorno per la Npc, che stasera al PalaSojourner (ore 21) ospita gli Herons Montecatini, corazzata del girone e meritatamente capolista con un +2 sulle due livornesi. La Npc torna al PalaSojourner dopo quasi un mese e c’è voglia di regalare una bella prova al pubblico reatino dopo il ko nell’ultimo turno contro la Pielle. Servirà una grande prova per tentare il colpaccio su una fortissima Montecatini, a Rieti per difendere il primato.

Il coach

Sfida dunque difficilissima, ma nello stesso stimolante, che coach Ponticiello presenta così: «Dobbiamo guardare al match con l’Herons come ad una importante occasione. Innanzitutto di verifica del nostro momento, di come si stiano assestando i nuovi equilibri, frutto dell’immissione dapprima di Roderick e poi di Zucca. A seguire le enormi motivazioni che derivano dal giocare contro la compagine che al momento è in testa alla classifica. Non da ultimo la voglia di dimostrare come i successi dell’ultima fase, due contro compagini in zona playoff, addirittura tre lontano dalle mura amiche, a Legnano, Piacenza e Piombino, dimostrino la nostra crescita costante come squadra. È il momento di incominciare ad infiammare anche il Palasojourner».

Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 33 Zucca, 34 Roderick.

All. Ponticiello.

Herons Montecatini: 1 Rattazzi, 2 Benites, 3 Carpanzano, 6 Chiera, 8 Natali, 11 Longo, 12 Arrigoni, 15 Lorenzetti, 17 Giancarli, 18 Dell’Uomo, 33 Sgobba, 41 Radunic. All. Barsotti.

Arbitri: Guarino e Palazzo di Campobasso.

Le altre gare

Desio – Fiorenzuola

Brianza – Piombino

Crema – Legnano

Salerno – Caserta

Libertas - Omegna

Gema – Sant'Antimo

Avellino – Pielle

Piacenza – Cassino

Classifica

Herons 28

Libertas e Pielle 26

Gema 24

Brianza, Piombino, Crema e Sant’Antimo 20

Cassino e Omegna 18

Legnano, Fiorenzuola, Avellino, Desio e Piacenza 16

Rieti 12

Salerno 7

Caserta 2