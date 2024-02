Npc ko a Salerno, deluso Ponticiello: «Non ci dobbiamo deprimere, ma prendiamoci le nostre responsabilità»

RIETI - Un passo indietro pesante che rischia di compromettere la stagione della Npc. La sconfitta di Salerno complica la corsa salvezza dei reatini, che vanno 0-2 negli scontri diretti con i campani, soltanto a meno 5 dalla Npc in classifica.

Grande delusione per coach Ponticiello che ha analizzato così la prova dei suoi: «Abbiamo fatto molta fatica ad interpretare i tempi di gioco, accelerando in alcune situazioni e andando fuori ritmo in altre. Soprattutto abbiamo sofferto in difesa, siamo stati non a livello di intensità necessaria, certo nel finale abbiamo provato a fare di tutto per rientrare in partita, ma lo abbiamo iniziato a fare tardi. Il match deve farci capire quanto sarà difficile d’ora in avanti, ma non ci deve deprimere. È stata una brutta partita, è giusto che ci prendiamo le responsabilità, ma non dobbiamo assolutamente entrare in un loop emotivamente negativo, domenica c’è una partita che dobbiamo assolutamente vincere».