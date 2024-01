La Npc domina a Piombino: 89-102 e terzo successo di fila. Roderick al top segna 36 punti

RIETI - Grande prestazione della Npc che a Piombino nell'ultima gara del girone d'andata espunga il PalaTenda 102-89. Prova magistrale di Roderick (36 punti) che trascina i suoi al sesto successo stagionale, il terzo consecutivo.

La gara

A Piombino uno dei migliori avvi di stagione per la Npc, che entra subito in partita grazie al duo Cassar - Roderick, ispiratissimi fin dalle prime battute. L’attacco è perfetto, Rieti domina il primo quarto, 26-17 al termine del primo quarto. Piccone fatica ad entrare in partita, l’ingresso di De Zardo cambia Piombino, del tutto diversa dalla squadra del primo quarto, Berra riporta i suoi a un possesso di distanza dai reatini, Ponticiello ferma il gioco. La scossa è immediata, Rieti trascinata da un super Roderick (17 punti nel primo tempo) va all’intervallo lungo avanti 51-40. Anche al rientro Roderick detta legge, Piombino non riesce a prendere contromisure e Rieti scappa via. Markovic da 3 è una sentenza e la Npc vola sul +20, Roderick sulla sirena chiude il terzo quarto 81-59.

Ultima frazione di assoluto controllo per i reatini, con Ponticiello che dà spazio a tutti e fa riposare i big. Rieti tocca quota 100, Roderick si prende la standing ovation del pubblico toscano, al PalaTenda termina 102-89 per la Npc.

Il tabellino

Solbat Piombino: Piccone 20 (0/4, 4/10), Azzaro 5 (1/3, 1/3), Cappelletti 3 (0/1, 1/3), Berra 28 (13/18 da 2), Almansi 14 (4/4, 2/6); De Zardo 7 (2/4, 1/2), Venucci 6 (1/1, 0/5), Longo 3 (1/2, 0/3), D'Antonio 3 (1/1 da 2), Biagetti ne, Gherardini ne, Spagli ne. All. Cagnazzo.

Npc Sporthub Rieti: Roderick 36 (13/17, 1/1), Markovic 28 (3/6, 5/6), Da Campo 13 (5/7, 1/3), Melchiorri 8 (3/5, 0/2), Cassar 15 (2/6, 2/5); Bacchin 2 (1/2 da 2), Del Sole, Mele, Perella, Reginaldi. All. Ponticiello.

Arbitri: Paglialunga (An) e Cieri (Ra).

Note: tiri da 3 Piombino 9/32, Rieti 9/18; tiri liberi Piombino 16/23, Rieti 21/25. Usciti per 5 falli: Bacchin e Da Campo