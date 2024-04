Sarà Cassino degli ex Auletta e Del Testa l'avversaria della Npc ai playout

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giornata di verdetti nel girone A di serie B nazionale. Caserta (16) nonostante la vittoria esterna a Sant’Antimo retrocede per via della vittoria casalinga di Salerno (19) su Cassino (24). Vince anche Desio (26) su Brianza, si delinea così il quadro dei playout. Nonostante ci sia ancora una giornata di campionato da disputare, è già chiaro il tabellone dei playout al via il 5 maggio: Desio (14ª) - Salerno (17ª) e Cassino (15ª) - Rieti (16ª). Fattore campo dunque a Desio e Cassino, con i reatini che si giocheranno così le chances di permanenza in B nazionale con gli ex Auletta e Del Testa. Le perdenti delle due serie si scontreranno in un'altra serie, sempre al meglio delle 5 gare con fattore campo a favore della miglior classificata, la sconfitta retrocederà in serie B Interregionale.