La Npc cerca il tris a Treviglio contro la rivelazione Brianza. Ponticiello: «Imporre la nostra pallacanestro»

RIETI - Turno infrasettimanale in serie B, la Npc stasera scende in campo nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato. Reatini di scena al PalaFacchetti di Treviglio contro il Brianza Casa Basket degli ex Nonkovic e Naoni e dell’ex RsrCeparano. Palla a due alle 21, gli uomini di Ponticiello cercano conferme dopo la doppia vittoria su Caserta e Legnano, sognano un altro blitz, in attesa dell’obiettivo di mercato dichiarato, Terrence Roderick. Di fronte una delle squadre più giovani della categoria, rivelazione della prima parte di stagione, la formazione lombarda è reduce dal ko di Cassino, dovrà vedersela con una Npc che è invece nel proprio momento migliore.

Il coach Francesco Ponticiello presenta così il match: «Brianza è una compagine giovane, aggressiva, che gioca un basket frizzante ed organizzato. Per riuscire a prevalere con una squadra di questa tipologia dobbiamo esser capaci di imporre la nostra pallacanestro per tutta la durata del match. La parola d’ordine non può che essere quella dello stare insieme da un punto di vista emotivo e tecnico».

Così in campo

Lissone Interni Brianza Casa Basket: 1 Naoni, 7 Valesin, 8 Galassi, 9 Radaelli, 10 Caffaro, 11 Loro, 12 Fabiani, 13 Nonkovic, 22 Lanzi, 24 Ceparano. All.

Lombardi.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 24 Cusenza. All. Ponticiello.

Arbitri: Giambuzzi (Ch) e Valletta (Pe).

Le altre gare

Legnano – Fiorenzuola

Sant’Antimo - Herons

Omegna – Avellino

Salerno – Pielle

Gema – Cassino

Libertas – Piacenza

Crema – Desio

Piombino – Caserta

Classifica

Herons 20

Libertas 18

Gema e Pielle 16

Omegna, Piombino e Crema 14

Piacenza, Cassino, Avellino e Brianza 12

Fiorenzuola, Legnano, Sant’Antimo e Desio 10

Rieti 6

Salerno 5

Caserta 2