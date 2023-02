Kienergia, pesante ko contro Trapani: 67-75. Foto. Ceccarelli contestato, tensione a fine gara

RIETI - Ennesima occasione sprecata per la Kienergia Npc, che dopo le due vittorie consecutive va ko contro Trapani 75-67 sotto i colpi di Massone e Renzi nel delicato match salvezza.

Bastava veramente poco contro una Trapani priva di Mollura e uno americano, con ben tre giocatori già gravati di 3 falli nel secondo quarto complice scelte incomprensibili del coach Ceccarelli, contestato. Fischi del pubblico a fine gara con tanto nervosismo e un botta e risposta tra giocatori, dirigenti e tifosi.

Il primo tempo

Parte subito forte la Npc, 4-0 in avvio, la squadra lotta e dà battaglia fin dalle prime battute. Trapani però è rivitalizzata con l’ingresso di Renzi, che crea il solco del +6 per gli ospiti al termine del primo quarto, 22-16. Pessimo rientro in campo, show di Renzi con un 6-0 di parziale, Trapani va sul +12 e Ceccarelli è costretto a chiamare time out. Zugno guida la scossa con 8 punti e riporta Rieti sotto di due lunghezze. Tre giocatori di Trapani già gravati di 3 falli nella seconda frazione, Guiana con due triple rilancia i siciliani, ma è immediata la risposta da 3 di Maglietti. Paci e Rotondo si alternano alla perfezione ristabilendo la parità nell’ultimo minuto (38-38) e Parente chiama time out. Rubata di Maglietti e la Npc torna in vantaggio, dall’altra parte però ingenuità difensiva e gioco da 3 punti di Massone, che permette ai suoi di chiedere il primo tempo avanti 41-40.

La ripresa

Rieti passa avanti al rientro, ma Trapani con Massoni e Stumbris rimette la mani avanti. Paci e Tucker riportano il punteggio in parità, ma la difesa reatina di fa battere di nuovo da Massone e Trapani al penultimo intervallo chiude avanti 54-52. Renzi punisce di nuovo Rieti con 5 punti, altro errore di Del Testa immediatamente sostituito da Geist. Ben 9 punti da recuperare a 8’ dal termine per i reatini: scaramucce tra Renzi e Tucker, ma nel frattempo Geist riporta i suoi sotto di 4 e Parente ferma il gioco. Renzi colpisce di nuovo da 3 e Trapani allunga. Triple di Timperi e Geist, Massone fa 0/2, ma è clamoroso l’errore di Timperi a due passi dal canestro. Geist commette fallo e Trapani dall’altra con Guiana torna avanti di 6 a 1’ dal termine. Geist spara da 3 ma non va a segno, ma non c’è più nulla da fare, Trapani passa 75-67.