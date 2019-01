RIETI - Il senatore Maurizio Gasparri sarà domani, venerdì 25 gennaio, a Rieti per incontrare iscritti e simpatizzanti di Forza Italia e, in particolare, intorno alle 15.30, i candidati azzurri alle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Rieti, oltre ai coordinatori cittadino e provinciale del partito, Fabio Nobili e Sandro Grassi.



Nell’occasione, il senatore Gasparri incontrerà anche il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, presso la sede del Municipio, e il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA